Мінцифри запустило англомовну версію онлайн-платформи «Дія.Бізнес»

Міністерство цифрової трансформації запустило англомовну версію онлайн-платформи для підприємців «Дія.Бізнес».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства в Телеграмі.

Зазначається, що це спрощує доступ іноземним партнерам, інвесторам, підприємцям і стартаперам до актуальної інформації щодо ведення бізнесу в Україні, сприяє розвитку міжнародного B2B нетворкінгу та вигідних форматів міжнародної співпраці.

Англомовну версію «Дія.Бізнес» підготовлено за участю Програми розвитку ООН та однієї з українських шкіл англійської мови.

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-платформа «Дія.Бізнес» створена для українських підприємців і для тих, хто розпочинає власний бізнес. На платформі можна отримати: безкоштовні онлайн-консультації від фахівців та «дорожню карту» рекомендацій, інформацію про виставки та події у своєму регіоні, а також переглянути список центрів підтримки підприємців та дізнайтесь більше про усі їхні можливості. На платформі розміщена карта інфраструктури підтримки бізнесу, де вказані інкубатори, акселератори, центри підтримки підприємництва, фонди і бізнес-асоціації, що існують в кожному регіоні Ураїні. Наразі платформа працює в тестовому режимі.