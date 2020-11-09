У Миколаєві відкрився центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес.Миколаїв»

У Миколаєві відкрився другий в Україні центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес.Миколаїв», ініційований Міністерством цифрової трансформації.

Презентація центру відбулася 9 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дія.Бізнес.Миколаїв» це національний проєкт підтримки підприємництва в Україні. Він ініційований Міністерством цифрової трансформації за кошти соціально-відповідальних компаній. Його мета – збільшити кількість бізнесу в Україні», - сказала голова правління Всеукраїнської асоціації фінансових компаній Ганна Замазєєва, яка виступила модератором презентації проєкту.

За словами віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який долучився до презентації в онлайн-режимі, Миколаїв став другим містом в Україні, де створено такий центр. Перший був у Харкові.

«Віднині не лише кожен мешканець Миколаєва та області може отримати безкоштовно консультації щодо ведення бізнесу в цьому центрі, а й кожен житель України. Ми будемо присутні як в онлайн, так і в онлайн-режимі. Адже наразі ми будуємо цифрову країну, яка була б країною підприємців. Ми вже запустили низку сервісів у цьому напрямку, зокрема, тих, які дають можливість за 7 хвилин зареєструвати власну справу, а за 15-20 – відкрити свою компанію», - сказав Федоров.

У свою чергу, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що наразі для підприємців вже доступна онлайн-платформа, де можна отримати безкоштовний консалтинг з 40 різних напрямків, каталог сервісів та можливостей, мапи інфраструктури підтримки бізнесу, експортних можливостей тощо.

«Ми плануємо, що в найближчі три роки такі центри, як у Миколаєві, будуть відкриті в усіх містах України з населенням понад 50 тисяч», - наголосила Іонан.

Даний проєкт став можливим завдяки підтримці Всеукраїнської асоціації фінансових компаній, громадської організації «Майбутнє Миколаєва» та компанії ХУАВЕЙ Україна.