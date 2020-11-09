У Житомирі підприємці вийшли на мітинг проти «карантину вихідного дня»

У Житомирі підприємці вийшли на мітинг проти «карантину вихідного дня»

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Укрінформ
Під будівлею Житомирської ОДА на майдані С.П. Корольова зібралися підприємці, які виступають проти запровадження карантину вихідного дня та закриття малого бізнесу в червоній зоні епіднебезпеки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі зараз занепокоєні рішенням влади про так званий карантин вихідного дня. Він може перерости у повний карантин, тобто закриття мікро- і малого бізнесу, ринків та маленьких магазинів, кафе, ресторанів, як це було в березні, квітні і травні. Ми категорично проти цього. Ми зобов’язуємося дотримуватися карантинних вимог, тобто маскового режиму, дистанції, дезінфекції», - розповів учасник акції, підприємець Андрій Попов.

За його словами, на майдані Корольова зібралося близько 500 людей.

Учасники акції тримають у руках плакати «Не вбивайте малий бізнес», «Дайте працювати!», «У нас безпечно».

До учасників акції вийшов голова ОДА Віталій Бунечко.

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Із 9 листопада вся територія Житомирщини потрапила до червоної зони епіднебезпеки. В області зафіксовано 18 970 випадків COVID-19. В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, через різке зростання захворюваності Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

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