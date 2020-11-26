Федоров сказав, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень фінансової допомоги на порталі та в мобільному застосунку "Дія".

Як передає Укрінформ, про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 - Тимчасове розміщування;

56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 - Демонстрація кінофільмів;

90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

Фінансова допомога надаватиметься одноразово.

"Програма підтримки за ініціативи президента України прийнята урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо: 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Того ж дня прем'єр пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження карантину.