Жодних передумов для негайного локдауну немає – Арахамія

Жодних передумов для негайного локдауну немає – Арахамія

Укрінформ
Станом на сьогодні в Україні вдосталь койко-місць, і наразі немає жодних передумов для негайного введення локдауну.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, заявив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі журналістам після наради лідерів фракцій і груп із керівництвом Верховної Ради та Прем'єр-міністром.

"Щодо локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів стосовно того, що аби локдаун працював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект по зниженню (захворюваності - ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. І як тільки будуть такі передумови – то ми будемо знати, і буде сім днів для того, щоб підготуватись, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.

Читайте також: Кличко проситиме не зупиняти метро у разі повного локдауну

Водночас від відзначив, що передумови для введення повного локдауну - у першу чергу – це койко-місця і темпи розповсюдження хвороби.

За словами Арахамії, наступного тижня депутати заслухають доповідь уряду щодо того, яким чином спрацював карантин вихідного дня. «Будемо робити ретроспективний аналі цієї ініціативи. Якщо не спрацювало – будемо корегувати", - уточнив парламентарій.

Читайте також: Степанов: Українців попередять про локдаун за 7-10 днів

Арахамія також відзначив, що Верховна Рада має ухвалити наступного тижня законопроєкт, який дозволить виплатити обіцяні Президентом виплати представникам малого бізнесу, які будуть вимушені припинити свою роботу на період локдауну - до 8 тис грн. на людину.

"Близько 3 млн людей, за розрахунками уряду, можуть отримати цю допомогу. Для того, щоб держава підготувалася до таких виплат, треба щоб законопроєкт був підписаний і вступив у дію до 9 грудня. І зважаючи на це, у дуже стислі строки треба спланувати сам процес погодження цього законопроєкту. І на нараді значну кількість часу витратили на те, щоб пройти усі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати ці терміни", - розповів лідер фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховній Раді відбулася нарада за участю керівників депутатських фракцій і груп, керівництва парламенту, Офісу Президента та прем'єр-міністра.

25 листопада Володимир Зеленський у влозі анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-