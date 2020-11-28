Жодних передумов для негайного локдауну немає – Арахамія

Станом на сьогодні в Україні вдосталь койко-місць, і наразі немає жодних передумов для негайного введення локдауну.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, заявив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі журналістам після наради лідерів фракцій і груп із керівництвом Верховної Ради та Прем'єр-міністром.

"Щодо локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів стосовно того, що аби локдаун працював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект по зниженню (захворюваності - ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. І як тільки будуть такі передумови – то ми будемо знати, і буде сім днів для того, щоб підготуватись, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.

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Водночас від відзначив, що передумови для введення повного локдауну - у першу чергу – це койко-місця і темпи розповсюдження хвороби.

За словами Арахамії, наступного тижня депутати заслухають доповідь уряду щодо того, яким чином спрацював карантин вихідного дня. «Будемо робити ретроспективний аналі цієї ініціативи. Якщо не спрацювало – будемо корегувати", - уточнив парламентарій.

Арахамія також відзначив, що Верховна Рада має ухвалити наступного тижня законопроєкт, який дозволить виплатити обіцяні Президентом виплати представникам малого бізнесу, які будуть вимушені припинити свою роботу на період локдауну - до 8 тис грн. на людину.

"Близько 3 млн людей, за розрахунками уряду, можуть отримати цю допомогу. Для того, щоб держава підготувалася до таких виплат, треба щоб законопроєкт був підписаний і вступив у дію до 9 грудня. І зважаючи на це, у дуже стислі строки треба спланувати сам процес погодження цього законопроєкту. І на нараді значну кількість часу витратили на те, щоб пройти усі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати ці терміни", - розповів лідер фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховній Раді відбулася нарада за участю керівників депутатських фракцій і груп, керівництва парламенту, Офісу Президента та прем'єр-міністра.

25 листопада Володимир Зеленський у влозі анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.