Соцпідтримка на карантині: Зеленський пропонує зміни до Податкового кодексу

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №4430 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2” визначений Президентом як невідкладний.

Його одержано Верховною Радою 26 листопада і передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено.

Раніше 26 листопада Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4429 про соціальну підтримку підприємців на час карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у влозі 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць у сумі, пропорційній часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.