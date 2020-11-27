Кличко проситиме не зупиняти метро у разі повного локдауну

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що наполягатиме не зупиняти роботу громадського транспорту та Київського метрополітену у випадку введення повного локдауну по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це Кличко заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, щоб ні в якому разі не зупиняти роботу метро та громадського транспорту. ...багато людей задіяні в життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити взагалі місто... Тому я буду відстоювати позицію для того, щоб громадський транспорт ні в якому разі не зупинявся", - сказав Кличко.

Він зазначив, що в багатьох країнах вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

Як повідомлялося, перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень, тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати повний локдаун.