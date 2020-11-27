На «ялинки» у дитсадках і школах Києва не запросять батьків і гостей - Кличко

Новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без присутності батьків та запрошених гостей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація складна, ми повинні робити все, аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей", - зазначив Кличко.

За його словами, таке рішення 27 листопада ухвалив міський Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови уряду та постанови головного санітарного лікаря.

"Так ми зможемо уникнути скупчення людей у садочках та школах та мінімізуємо ризики інфікування. Часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно, але передають вірус тим, хто з ними контактує та перебуває поруч. Я сподіваюся на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл і садочків. Свята в навчальних закладах обов'язково будуть, але тільки для дітей", - зауважив Кличко.

Читайте також: У Кличка закликають киян не водити дітей на новорічні концерти

Він запевнив, що на сьогодні ситуація із захворюваністю у дитячих садках та школах поки що контрольована.

"Це результат спільної роботи батьків та освітян. У закладах відбувається пильний контроль за захворюваністю дітей та працівників, за дотриманням необхідних правил безпеки, батьки при перших ознаках недуги залишають дітей вдома", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.