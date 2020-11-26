У Кличка закликають киян не водити дітей на новорічні концерти

Департамент освіти та науки КМДА закликає дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає Укрінформ.

«Місто вимушене підлаштовуватися під нові реалії, тому цього року ми закликаємо дітей та їхніх батьків, окрім щоденного моніторингу температури та обов’язкового носіння масок у громадських місцях, утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках», – зазначив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, станом на 25 листопада у двох третинах столичних закладів загальної середньої освіти є класи, закриті на карантин.

"У кожному четвертому садочку міста також є закриті групи. Відвідуваність садків становить 51% від загального списку», – розповів Мондриївський.

За його словами, більшість шкіл уже давно працює з використанням дистанційних технологій навчання, адже велика кількість школярів та педагогів мають підтвердження захворювань на коронавірус. Вчителі, навіть під час самоізоляції, за бажанням продовжують працювати з дому, аби забезпечити безперервний освітній процес для дітей.

Він наголосив, що наразі пріоритетом є збереження здоров’я дітей, їхніх батьків та педагогів. Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: усі вони забезпечені масками, термометрами та засобами для дезінфекції у достатній кількості. Проте для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло 677 189 осіб.