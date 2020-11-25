У Києві на карантин закрили п'ять шкіл

У Києві через коронавірус на карантин закриті 5 шкіл.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"На карантин закриті 5 шкіл. На дистанційному навчанні - загалом 1041 клас у 268-ми школах Києва", - сказав Кличко.

За його словами, усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1 277. Також хворіють понад 850 педагогів.

Кличко повідомив, що в дитячих садках через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 192 групи в 147-ми садках. "Повністю зачинені на карантин 7 дитсадків. Наповненість дітей у садках сьогодні понад 51%", - додав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіли 661 858 осіб.

У Києві за минулу добу захворіли на COVID-19 980 містян.