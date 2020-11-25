У Києві за минулу добу - 980 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилася на 980 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в нашому місті виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя - 1 196 киян", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 62 620.

Він розповів, що захворіли: 509 жінок віком від 18 до 89 років і 80 дівчаток від двох до 17 років, також 316 чоловіків віком від 18 до 89 років і 75 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 53 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів.

За його словами, одужали в столиці за добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 21 437 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 217, Дніпровському – 189, Солом'янському районі – 145 випадків", - повідомив Кличко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.