У Києві за минулу добу - 980 випадків коронавірусу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"За минулу добу в нашому місті виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя - 1 196 киян", - сказав Кличко.
За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 62 620.
Він розповів, що захворіли: 509 жінок віком від 18 до 89 років і 80 дівчаток від двох до 17 років, також 316 чоловіків віком від 18 до 89 років і 75 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 53 медики.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів.
За його словами, одужали в столиці за добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 21 437 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 217, Дніпровському – 189, Солом'янському районі – 145 випадків", - повідомив Кличко.
Як повідомлялося, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.