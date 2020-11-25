Із 21 листопада склали вже понад 2 тисячі протоколів за відсутність масок

Із 21 листопада складено 2 111 протоколів за неносіння масок в громадських місцях.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Починаючи з 21 листопада в нашій країні діє закон про накладання адміністративної відповідальності за неносіння масок в громадських місцях. За цей час було складено 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада набув чинності Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», який запроваджує штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відтепер передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Такі правопорушення каратимуться штрафом від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.