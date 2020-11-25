Головну ялинку «засвітять» онлайн і можуть відгородити «карантинним» парканом
Про це у відповідь на інформаційний запит Укрінформу повідомив організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві - компанія FolkUkraine.
"Якщо дотримуватися правил безпеки, то вуличні святкування не несуть ніякої загрози. Це символ Нового року та традиція, яку не треба відміняти. Цього сезону ми будемо керуватися в своїй роботі виключно розпорядженнями Кабінету Міністрів та головного санітарного лікаря", - зазначили в компанії.
Концертів та масових гулянь не планується. Однак на святкових локаціях розмістяться будиночки з зігріваючими напоями та сувенірною продукцією.
Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.
Головна ялина на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.
Як і в минулі роки, головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі, тематика цього року - "Казковий ліс" зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).
На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.
Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки. Головна ялинка країни – на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.
Крім основної локації на Софійській площі будуть й інші. Біля Арки дружби народів буде ковзанка, ялинка, гірлянди «Зоряне небо», карусель, Пішохідний міст - гірлянди «Зоряне небо», парк Володимирська гірка, Контрактова площа - ковзанка, ялинка, гірка та карусель.
Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що краще спланувати двотижневий локдаун на новорічні свята, оскільки ситуація в країні має бути прогнозованою для всіх, хто не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень.