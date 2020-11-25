Головну ялинку «засвітять» онлайн і можуть відгородити «карантинним» парканом

Святкування Нового року у Києві через пандемію коронавірусу відбуватиметься без концертів, масових гулянь та з дотриманням карантинних правил.

Про це у відповідь на інформаційний запит Укрінформу повідомив організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві - компанія FolkUkraine.

"Якщо дотримуватися правил безпеки, то вуличні святкування не несуть ніякої загрози. Це символ Нового року та традиція, яку не треба відміняти. Цього сезону ми будемо керуватися в своїй роботі виключно розпорядженнями Кабінету Міністрів та головного санітарного лікаря", - зазначили в компанії.

Концертів та масових гулянь не планується. Однак на святкових локаціях розмістяться будиночки з зігріваючими напоями та сувенірною продукцією.

Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.

Головна ялина на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Як і в минулі роки, головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі, тематика цього року - "Казковий ліс" зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).

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На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки. Головна ялинка країни – на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.

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Крім основної локації на Софійській площі будуть й інші. Біля Арки дружби народів буде ковзанка, ялинка, гірлянди «Зоряне небо», карусель, Пішохідний міст - гірлянди «Зоряне небо», парк Володимирська гірка, Контрактова площа - ковзанка, ялинка, гірка та карусель.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що краще спланувати двотижневий локдаун на новорічні свята, оскільки ситуація в країні має бути прогнозованою для всіх, хто не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень.