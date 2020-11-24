Франція планує скасувати головні карантинні обмеження з середини грудня

Уряд Франції планує поступове пом’якшення карантинних обмежень у три етапи, якщо це дозволятимуть санітарні показники поширення коронавірусу.

Про це заявив 24 листопада президент Франції Емманюель Макрон у своєму, шостому з початку пандемії COVID-19 у березні, зверненні до нації, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Скасування карантину планується на 15 грудня, якщо будуть досягнуті санітарні показники», - анонсував Макрон.

Він оголосив, що урядова стратегія передбачає три етапи поступового пом’якшення та скасування карантинних обмежень.

З 28 листопада будуть дозволені прогулянки на відстань до 20 км від домівок на період до трьох годин (нині діють обмеження до 1 км упродовж 1 години); відновиться робота усіх торгівельних закладів, але з вимогою закриття до 21 години; будуть дозволені релігійні церемонії за присутності до 30 осіб.

Читайте також: Британія послаблює карантин на Різдво

Із 15 грудня передбачається формальне скасування карантину. Але при цьому діятиме комендантська година в період з 21.00 до 7.00. Винятки будуть зроблені на святкові дні 24 і 31 грудня.

Далі, з 20 січня 2021 року, планується відкриття ресторанів, барів, кафе та спортивних залів.

З початку лютого також передбачається відновлення роботи університетів із фізичною присутністю студентів (нині діє дистанційна форма).

Макрон відзначив, що подальша стратегія відповіді пандемії ґрунтується на застосуванні декількох видів вакцин. Деякі стануть доступними у Франції наприкінці грудня-початку січня. А друге покоління вакцин очікується навесні.

Президент констатував, що Франція подолала пік другої хвилі епідемії. Звертаючись до французів, Макрон наголосив, що необхідно зробити все задля уникнення третьої хвилі та третього карантину.

У Франції другий національний карантин було уведено з 30 листопада. На початку листопада, у пік другої хвилі епідемії, кількість інфікованих сягала понад 60 тис. за добу.

Станом на 24 листопада у країні з початку епідемії у березні підтверджено 2 153 815 інфікувань коронавірусом. За попередні 24 години виявлено 9 155 нових випадків.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 883 001 випадок коронавірусу, зокрема 1 409 103 летальних, одужало 41 396 839 осіб.