Франція планує скасувати головні карантинні обмеження з середини грудня

Франція планує скасувати головні карантинні обмеження з середини грудня

Укрінформ
Уряд Франції планує поступове пом’якшення карантинних обмежень у три етапи, якщо це дозволятимуть санітарні показники поширення коронавірусу.

Про це заявив 24 листопада президент Франції Емманюель Макрон у своєму, шостому з початку пандемії COVID-19 у березні, зверненні до нації, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Скасування карантину планується на 15 грудня, якщо будуть досягнуті санітарні показники», - анонсував Макрон.

Він оголосив, що урядова стратегія передбачає три етапи поступового пом’якшення та скасування карантинних обмежень.

З 28 листопада будуть дозволені прогулянки на відстань до 20 км від домівок на період до трьох годин (нині діють обмеження до 1 км упродовж 1 години); відновиться робота усіх торгівельних закладів, але з вимогою закриття до 21 години; будуть дозволені релігійні церемонії за присутності до 30 осіб.

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Із 15 грудня передбачається формальне скасування карантину. Але при цьому діятиме комендантська година в період з 21.00 до 7.00. Винятки будуть зроблені на святкові дні 24 і 31 грудня.

Далі, з 20 січня 2021 року, планується відкриття ресторанів, барів, кафе та спортивних залів.

З початку лютого також передбачається відновлення роботи університетів із фізичною присутністю студентів (нині діє дистанційна форма).

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Макрон відзначив, що подальша стратегія відповіді пандемії ґрунтується на застосуванні декількох видів вакцин. Деякі стануть доступними у Франції наприкінці грудня-початку січня. А друге покоління вакцин очікується навесні.

Президент констатував, що Франція подолала пік другої хвилі епідемії. Звертаючись до французів, Макрон наголосив, що необхідно зробити все задля уникнення третьої хвилі та третього карантину.

У Франції другий національний карантин було уведено з 30 листопада. На початку листопада, у пік другої хвилі епідемії, кількість інфікованих сягала понад 60 тис. за добу.

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Станом на 24 листопада у країні з початку епідемії у березні підтверджено 2 153 815 інфікувань коронавірусом. За попередні 24 години виявлено 9 155 нових випадків.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 883 001 випадок коронавірусу, зокрема 1 409 103 летальних, одужало 41 396 839 осіб.

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