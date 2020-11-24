У Чехії планують масове тестування на антиген до COVID-19

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував безкоштовно провести всім бажаючим тестування на антиген на COVID-19 до Різдва.

Про це, як передає Укрінформ із посиланням на Novinky, Бабіш заявив під час зустрічі з керівним складом армії.

«Я був би дуже радий дозволити всім громадянам зробити добровільні та безкоштовні тести на антиген за тиждень або за десять днів до Різдва», - сказав Бабіш.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я якнайшвидше має надати план добровільного масового тестування.

Тестування на антиген уже проводиться в будинках для літніх. Ці швидкі тести є простішими і більш дешевими ніж ПЛР-тести (близько 200 крон проти майже 2000 крон), хоча й не такими точними.

Як повідомлялось, сусідня Словаччина провела тестування більшої частини населення на антиген на початку листопада.

У Чехії, населення якої трохи перевищує 10,5 млн людей, до цього часу було проведено майже 3 млн лабораторних тестів. Загальна кількість інфікованих з 1 березня сягає 496 638, з них за останню добу - 4 377, одужали - майже 406 тисяч, померли - 7 360 людей. Через зменшення рівня захворюваності з минулого понеділка в країні дещо пом’якшені карантинні обмеження.

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