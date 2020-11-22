У Чехії – найбільша смертність від COVID-19 у Євросоюзі

Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від COVID-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Lidovky.

У глобальному вимірі Чехія знаходиться на 22 місці за кількістю смертей на 100 тисяч жителів.

За останні два тижні у республіці з населенням 10,5 млн помирало більш ніж 23 людини на 100 тисяч жителів.

Максимальна кількість летальних випадків була зафіксована 3 листопада - 258 смертей.

Загалом у країні померло 7 095 людей через коронавірус. Більшість смертей припадає на останній місяць.

На другому місці за показником смертності в ЄС Бельгія – 22 людини на 100 тисяч, на третьому Болгарія – 17.

Що стосується кількості нових інфікувань на душу населення, то Чехія «поступилася лідерством» Австрії, Словенії та Польщі. Дані базуються на даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

У суботу, за даними МОЗ ЧР, було зафіксовано 3 187 нових випадків захворювання, це на тисячу менше, ніж тиждень тому.

Станом на ранок неділі в Чехії загалом було підтверджено 490 750 випадків коронавірусу, 394 830 людей одужали. У лікарнях перебуває 6 101 людина, і з яких 860 - у важкому стані; обидва показники є найнижчими з 25 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужали.