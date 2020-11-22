Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 58,5 мільйона

Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними, всього у світі також зареєстровано 1 386 729 летальних випадків. Ще 40 473 821 особа вже одужала.

Найбільше тих, хто інфікувався коронавірусом, у США, де їх кількість становить 12 450 666. На другому місці знаходиться Індія з 9 095 908 випадкам, а трійку замикає Бразилія з 6 052 786 випадкам захворювання.

За нову добу зафіксовано 27 667 випадків інфікування і 951 смерть – найбільше у Мексиці (550) й Бельгії (170).

Україна посідає третю сходинку зі 138 померлими.