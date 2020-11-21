Італія хоче зібрати Глобальний саміт здоров'я через COVID-19

Лідери країн Групи двадцяти (G20) наголосили на важливості всеохоплюючого підходу та міжнародної відповідальності провідних економік світу у боротьбі з пандемією COVID-19.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час дискусії високого рівня у перший день саміту G20, який проходить 21-22 листопада у форматі відеоконференцій під головуванням Саудівської Аравії.

Джузеппе Конте, прем’єр-міністр Італії, яка у 2021 році головуватиме у G20, заявив про спільну з Єврокомісією ініціативу провести Глобальний саміт здоров’я (Global Health Summit).

«Італія інтенсивно працює над розробкою інструментів і механізмів для подолання пандемії та покращення глобальної готовності. Ми готові до відповідальності та зробимо ці цілі ключовим пріоритетом нашого головування у G20 наступного року. В його рамках ми ухвалили рішення провести спільно з Єврокомісією Глобальний саміт здоров’я», - сказав італійський прем’єр.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) дозволить справедливо й ефективно розподіляти її серед найменш розвинутих країн.

Макрон відзначив, що нині провідні економіки світу несуть історичну відповідальність за життя мільйонів людей у період пандемії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що G20 несе особливу відповідальність у боротьбі з COVID-19. Зокрема, країни групи повинні підтримати Всесвітню організацію охорони здоров’я в її зусиллях.

Президент Аргентини Альберто Фернандес відзначив міжнародне співробітництво і солідарність, як ключові елементи у боротьбі з пандемією.

«Ми повинні тісніше працювати разом, щоб на засадах солідарності завдати поразки коронавірусу. Я сподіваюсь, що зусилля G20 надихнуть весь світ надією», - висловив, у свою чергу, переконання президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса відзначив консенсус поміж лідерів G20 щодо необхідності забезпечення всеохоплюючого, справедливого і рівного доступу у світі до вакцин проти COVID-19.

Як повідомлялося, ACT Accelerator (Прискорювач доступу до засобів боротьби з COVID-19) – глобальна ініціатива зі співпраці з метою пришвидшення розробки, виробництва та рівного доступу до тестів, методів лікування та вакцин проти COVID-19. ACT Accelerator об'єднує уряди, науковців, підприємства, громадянське суспільство, меценатів та глобальні організації охорони здоров'я (Фонд Білла і Мелінди Гейтс, CEPI, FIND, Гаві, COVAX, Unitaid, Wellcome, ВООЗ та Світовий банк).

COVAX – Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19.