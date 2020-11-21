G20 очолює боротьбу з коронавірусом і його наслідками – міністр

Панує думка, що нинішня криза, спричинена пандемією COVID-19, буде небаченою за своїми економічними наслідками та може призвести до «великої депресії», але скоординовані колективні зусилля G20 мають пом’якшити цей ефект.

Про це заявив міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на пресконференції в Ер-Ріяді перед відкриттям саміту Двадцятки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, за оцінками МВФ від жовтня глобальне падіння ВВП буде на 2% менше, ніж прогнозувалося ще в червні. Це не в останню чергу завдяки спільним зусиллям G20, підкреслив він.

Велика Двадцятка очолила боротьбу зі світовою пандемією, вживаючи швидких і безпрецедентних дій. G20, як оголосив політик, надала понад 21 млрд доларів на розробку вакцин, підтримку виробництва, розповсюдження та надання найширшого доступу до вакцин і ліків, діагностики та лікування тощо, на розвиток систем охорони здоров'я; влила «безпрецедентні» 11 млрд доларів «монетарних і фіскальних стимулів» на підтримку глобальної економіки. Було започатковано ініціативу щодо зменшення боргів найменш розвинутих країн (загалом 73 держав), що уможливлює країнам-бенефіціарам заощадити понад 14 млрд доларів та спрямувати їх на фінансування власних систем охорони здоров’я та соціальних систем.

На порядку денному дводенного саміту стоять, окрім COVID-19, також теми податків, торгівлі та захисту клімату.

Саміт G20, господарем якого цього року є Саудівська Аравія, проходить переважно у віртуальній формі.