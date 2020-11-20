Чехія пом’якшує карантин: що дозволять з понеділка

Через поступове зниження кількості нових інфікувань з понеділка в Чехії планується скасування певних обмежень.

Таке рішення 20 листопада прийняв уряд ЧР, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра охорони здоров'я Яна Блатни, ступінь епідемічного ризику буде знижено з п'ятого, найважчого, до четвертого. За парти повернуться учні початкової школи (першо- та другокласники почали навчання вже 18 листопада) і середніх шкіл, також буде дозволено навчання у групах до 20 студентів в університетах. Збиратися можна буде шести людям замість двох, як це вимагається зараз. Церковні служби або весілля зможуть відвідувати до 20 людей. Комендантська година залишиться, але починатиметься о 23:00 замість 21:00.

У разі переходу до третього рівня ризику будуть подальші послаблення обмежень, включаючи відкриття непродуктових магазинів і ресторанів (з обмеженнями), але це може статися за нинішньої динаміки не раніше ніж за тиждень.

Напередодні нижня палата парламенту погодила продовження надзвичайного стану до 12 грудня. Осінній надзвичайний стан триватиме таким чином щонайменше 68 днів, на 2 дні більше, ніж навесні.

За даними Міністерства охорони здоров'я ЧР, у четвер зафіксовано 6 471 новий випадок інфікування, найбільше за останні 6 днів, але на 1402 менше у тижневому порівнянні. З початку пандемії в республіці захворіло 484 729 людей. Померли 6996 людей.