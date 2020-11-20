Чехія пом’якшує карантин: що дозволять з понеділка

Чехія пом’якшує карантин: що дозволять з понеділка

Укрінформ
Через поступове зниження кількості нових інфікувань з понеділка в Чехії планується скасування певних обмежень.

Таке рішення 20 листопада прийняв уряд ЧР, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра охорони здоров'я Яна Блатни, ступінь епідемічного ризику буде знижено з п'ятого, найважчого, до четвертого. За парти повернуться учні початкової школи (першо- та другокласники почали навчання вже 18 листопада) і середніх шкіл, також буде дозволено навчання у групах до 20 студентів в університетах. Збиратися можна буде шести людям замість двох, як це вимагається зараз. Церковні служби або весілля зможуть відвідувати до 20 людей. Комендантська година залишиться, але починатиметься о 23:00 замість 21:00.

У разі переходу до третього рівня ризику будуть подальші послаблення обмежень, включаючи відкриття непродуктових магазинів і ресторанів (з обмеженнями), але це може статися за нинішньої динаміки не раніше ніж за тиждень.

Читайте також: Чехія змінює карантинні обмеження: школярі повернулися за парти, магазини обмежили вхід

Напередодні нижня палата парламенту погодила продовження надзвичайного стану до 12 грудня. Осінній надзвичайний стан триватиме таким чином щонайменше 68 днів, на 2 дні більше, ніж навесні.

За даними Міністерства охорони здоров'я ЧР, у четвер зафіксовано 6 471 новий випадок інфікування, найбільше за останні 6 днів, але на 1402 менше у тижневому порівнянні. З початку пандемії в республіці захворіло 484 729 людей. Померли 6996 людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-