Чехія змінює карантинні обмеження: школярі повернулися за парти, магазини обмежили вхід

У Чехії від середи 18 листопада дещо змінилися карантинні обмеження.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після майже місячної «дистанційки» до шкіл повертаються учні першого та другого класів початкових шкіл, але за дотримання суворих гігієнічних заходів – маски обов’язкові в усіх приміщеннях і весь час перебування у школі, також не проводитимуться уроки фізкультури та музики.

Поновилися заняття також у спеціальних школах.

Збільшено з 10 до 15 осіб дозволену кількість гостей на весіллях, похоронах і богослужіннях.

У Чехії магазини змушені обмежити кількість покупців / Фото: Ольга Танасийчук, Укрінформ

Послаблено заборону вільного пересування людей протягом дня: окрім дороги на роботу, до лікаря чи до родичів, на природу або в парк додано можливість вільного пересування з метою індивідуальних занять спортом на відкритих спортивних майданчиках.

Водночас магазини відсьогодні змушені були обмежити кількість покупців з розрахунку 1 людина на 15 кв.м. Покупців контролюють здебільшого за допомогою пронумерованих кошиків або возиків, без яких не можна увійти до торгової зали. Захід викликав багато критики, у деяких місцях це вже призвело до черг на вулиці перед магазинами.

Уряд тим часом звернувся до парламенту з проханням продовжити дію надзвичайного стану ще на 30 днів до 20 грудня. Нинішній надзвичайний стан діє з 5 жовтня. Рішення буде прийняте 18 листопада.

За минулу добу, за даними Міністерства охорони здоров’я ЧР, у республіці було підтверджено 4 246 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії – 469 769. Актуально хворими вважаться 109 714 людей, з них у лікарнях - 6 868. Померло за весь час 6 558 людей.

Станом на ранок 18 листопада у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, зокрема 1 343 379 осіб загинули і 38 963 254 одужали.