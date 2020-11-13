МОЗ оновило карантинний список країн – 45 у «червоній» зоні

МОЗ оновило карантинний список країн – 45 у «червоній» зоні

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 13 листопада.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вказано інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 13 листопада цей показник становить 342,5 активних випадків на 100 тис. населення (вона входить до "зеленої" зони).

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До "червоного" переліку станом на 13 листопада увійшли 45 країн, зокрема Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали - 233 849; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912. 

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальні, одужали 37 244 628 осіб.

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