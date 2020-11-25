Кабмін зобов'язали попереджати громадян про посилення карантину – опублікували постанову

Опублікована постанова парламенту, яка зобов'язує Кабінет Міністрів завчасно, мінімум за тиждень, попереджати громадян про посилення карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Верховна Рада у Фейсбуці.

«Постанову Верховної Ради №1004-IX «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення» 24 листопада 2020 року оприлюднено у парламентській газеті «Голос України»...Постанова набуває чинності з дня, наступного за днем її опублікування ( 25 листопада - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Постанови, Кабмін (інформує завчасно - ред.) у разі виникнення необхідності запровадження на всій території України чи на території окремого регіону (адміністративно-територіальної одиниці) заборони: регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні; відвідування закладів освіти здобувачами освіти; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури; приймання відвідувачів у кінотеатрах; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення; покидати місця свого проживання.

Згідно з документом, уряд має не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до парламенту законопроєкт щодо надання державної підтримки й пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Читайте також: За час карантину в Україні безробітним виплатили майже 14 мільярдів

Для запобігання поширенню COVID-19 уряд має запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених заходів винятково за умови оприлюднення відповідного рішення про це не пізніше ніж за сім календарних днів до початку їх дії.

Як повідомляв Укрінформ, відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 17 листопада.