За час карантину в Україні безробітним виплатили майже 14 мільярдів

З початку карантину на компенсацію по‌ ‌безробіттю‌ ‌та‌ ‌частковому‌ ‌ безробіттю‌ ‌витрачено близько 14 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до кінця листопада, було виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю немає, підкреслюють у міністерстві. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу урядом було виділено із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю, з яких вже профінансовано 2,5 млрд грн.

“Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма “5-7-9%”, однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів. Так нещодавно для програми допомоги по частковому безробіттю, повідомив міністр, додатково було виділено 80 млн грн, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю – майже 1,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на засіданні уряду прийнято постанову щодо виділення додаткових коштів для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Кошти в сумі майже 1,28 млрд грн виділяються із Фонду боротьби з COVID-19. Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено майже 1,2 млн грн, для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину – 80 млн грн.