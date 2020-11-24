З «коронавірусного» фонду використали 62% коштів - Мінфін

З Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 41 млрд грн, що становить 62% від його загальної суми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми 66 млрд грн. У міністерстві зазначають, що на заходи у сфері охорони здоров’я було використано 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн. Зокрема, на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн; на будівництво та ремонт приймальних відділень – 1,7 млрд грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту – 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн; місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн з 1,5 млрд грн; на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень – 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн; на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

На заходи у сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Зокрема, 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн – Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

За інформацією, наданою Мінсоцполітики, станом на 1 листопада, допомогу на дітей отримало 86 949 фізичних осіб-підприємців, допомога по безробіттю перерахована на рахунки 467 662 осіб, а роботодавцям перераховано кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Також здійснено виплати матеріального забезпечення 32 220 особам та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі.

На заходи у сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн з передбачених 32,4 млрд грн. Зокрема, на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн. На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн. На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.