Разумков підписав закон про додаткові 8,9 мільярда для «коронавірусного» фонду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, спрямовані на забезпечення додатковими коштами Фонду боротьби з COVID-19 та фінансування вугільної галузі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон України “Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України” (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") (відповідний законопроєкт № 4120) та Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (зареєстровано як законопроєкт № 4119)", - йдеться у повідомленні.

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Цими законами визначено додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у сумі 8,9 млрд грн. Зокрема, для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення хвороби СOVID-19 методом ПЛР) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування.

Також вирішено питання щодо виплати заборгованості заробітної плати шахтарям. Після ухвалення зазначених законів з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Загалом, вугільна галузь отримає 1,4 млрд грн.

Закони “Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України” (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") ( № 4120) та "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (№ 4119) Верховна Рада ухвалила 17 листопада.