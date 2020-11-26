Кабмін затвердив проєкт бюджету-2021 до другого читання

Кабінет Міністрів завтердив проєкт закону про Державний бюджет до другого читання.

Як передає Укрінформ, таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у допрацьованому проєкті Держбюджету-2021 доходи передбачено в сумі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки — у сумі 1 трлн 328 млрд грн. Також дефіцит по відношенню до ВВП з 6% до 5,5%. Шмигаль зауважив, що у бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

Шмигаль повідомив, що на 2021 рік пропонується "збалансований бюджет", у якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування і соціальної сфери, і медицини, а також надатння підтримки підприємцям, які постраждали від пандемії.

За словами Шмигаля, бюджет наступного року залишається "бюджетом можливостей для розвитку" - і для промисловості, і для малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Парламент 5 листопада ухвалив документ у першому читанні. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, ВР має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.