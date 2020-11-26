У проєкті бюджету зростання «мінімалки» перенесли на кінець року – депутат

Після погодження з Міжнародним валютним фондом параметри проєкту державного бюджету на 2021 рік змінилися: зокрема, дефіцит бюджету зменшено з 6% до 5,3%, а зростання мінімальної зарплати перенесено з середини на кінець року.

Про це на своїй сторінці в Телеграмі написав перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"МВФ нам «окнув» параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився. Досі фінального тексту немає, але він з'явиться найближчим часом на Кабміні. Може сьогодні, може завтра", - написав Железняк.

Посилаючись на джерела, депутат повідомив, що є зміни по частині дефіциту бюджету, рівня зростання ВВП і мінімальної заробітної плати.

"Тепер Кабмін має зменшити (дефіцит бюджету - ред.) до 5,3% від ВВП (тобто на -0,7% від того, що було прийнято в першому читанні). Для розуміння: це означає мінус більше ніж 30 млрд грн з видатків. І це якщо не зменшується прогноз по ВВП", - зазначив Железняк.

Однак, додав він, номінальний ВВП також буде знижений з раніше планованих 4 506 млрд грн.

Крім того, підвищення мінімалки до 6500 грн/місяць з середини 2021 року перенесено на грудень, і депутат вважає це мудрим рішенням.

"На жаль, з січня 2021 нас все-таки чекає підвищення мінімалки до 6000 грн/місяць", - нарікає заступник голови парламентського комітету.

Підтвердження цих змін отримано з трьох джерел, однак, за словами Железняка, "все ще може перегратися".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 26 листопада заявило про успішне завершення переговорів з МВФ про основні параметри проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом передбачені зростання ВВП на 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.