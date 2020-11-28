Рада розгляне проєкт бюджету-2021 після сьомого грудня - Железняк

Верховна Рада розгляне проєкт Державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Про це повідомив на своєму Телеграм-каналі заступник глави парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк за результатами наради у керівництва ВР, передає Укрінформ.

"Бюджет 2021 року: на наступному тижні не буде. Буде позачергова сесія після 7 грудня", - повідомив Железняк.

Також він припустив, що "можливо, додадуть пленарні дні Ради у грудні".

"Наприклад, зробити 2-3 пленарні тижні поспіль. Але тут є проблема, тому що не тільки багато депутатів хворіють, але й понад 50 співробітників Апарату Ради", - уточнив Железняк.

За його словами, на нараді також обговорювалося питання про законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи.

"Виглядає так, що за всіма трьома законами (декларації №4434, НАЗК і закон про Конституційний Суд) немає ясності, чи будуть на найближчому тижні", - заявив народний депутат.

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Також, за його словами, розгляду законопроєкту про НАБУ №4437 наступного тижня також не буде.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету України на 2021 рік і направив його на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що доходи державного бюджету на 2021 рік у проєкті, який був розроблений до другого читання, складають близько 1,08 трлн грн, на 20,9 млрд грн більше, ніж у проєкті до першого читання.

Верховна Рада 5 листопада прийняла у першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.