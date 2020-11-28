Степанов не підтримав проєкт бюджету через зарплати лікарів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поки триватиме бюджетний процес, він наполягатиме на врахуванні фінансових розрахунків, викладених у бюджетному запиті міністерства.

Про це він сказав на брифінгу в суботу, 28 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я отримав у останні дні багато запитань, чому я не підтримав під час засідання уряду цей бюджет і не голосував за його схвалення і направлення до Верховної Ради. Відповідаю — моя позиція щодо фінансування системи охорони здоров’я, до фінансування медицини, вона принципова і вона незмінна”, - відзначив Степанов.

Зокрема, він поінформував, що МОЗ у своєму бюджетному запиті подало чіткі розрахунки вартості медичних послуг.

“У цих розрахунках, які ми зробили, ми їх зробили до гривні, там враховано все від початку і до кінця — скільки вартує лікування тої чи іншої хвороби... Там врахована відповідно заробітна плата медичного персоналу, щоб заробітна плата лікаря після інтернатури починалася з 22 -23 тисяч гривень, заробітна плата медичної сестри була на рівні 17-18 тисяч гривень, заробітна плата молодшого медичного персоналу - наших санітарок, санітарів на рівні не менше 12 тисяч гривень”, - розповів міністр.

За його словами, “це більш-менш справедлива заробітна плата в умовах нашої країни”.

“Поки не завершиться бюджетний процес, ми будемо наполягати на тих цифрах, на тих розрахунках, які є, для того, щоб ми нарешті реально звернули на це увагу. Дуже розраховую на народних депутатів України, які особливо зараз у період ковіду дуже багато говорять про те, як вони піклуються про нашу медичну систему, про наших лікарів, про наших медичних сестер і що для них це дуже важливо, тому на них дуже розраховую”, - додав Степанов.

Водночас він зауважив, що поки триває бюджетний процес, медикам можна допомогти, зменшивши навантаження на них, дотримуючись протиепідемічних заходів безпеки: користуватися маскою, дотримуватися дистанції, уникати масового скупчення людей.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

За інформацією ЗМІ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за проєкт держбюджету-2021 до другого читання.

27 листопада законопроєкт “Про Державний бюджет України на 2021 рік” надійшов до Верховної Ради.