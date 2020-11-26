Дефіцит бюджету-2021 після переговорів з МВФ зменшили на 24 мільярди – Марченко

Міністерство фінансів в проєкті державного бюджету на 2021 рік зменшило дефіцит на суму 24 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу, після час позачергового засідання Уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас були складні переговори з МВФ у першу чергу тому, що нам потрібно знайти компроміс щодо видатків, дефіциту, і параметри дефіциту (бюджету - ред.) ми погоджували, і ми були вимушені скоротити дефіцит бюджету, тому що ті розрахунки, які були на перше читання, та наші можливості щодо запозичень потрібно було скоригувати. Ми скоригувати дефіцит бюджету на суму до 24 млрд грн. Ми переглянули частково як доходи, так і витрати", - сказав Марченко.

За його словами, основним завданням, яким керувалося міністерство у процесі підготовки проєкту бюджету-2021 до другого читання була підтримка громадян під час пандемії, підтримка ділової активності, забезпечення капітальних видатків та продовження трансформаційних процесів розвитку країни у важливих сферах.

"Ми сподіваємось на оперативний розгляд бюджету в парламенті та готові до співпраці з народними депутатами", - сказав міністр.

Як зазначили в міністерстві доходи проєкту держбюджету на 2021 рік збільшились на 21 млрд грн і передбачені у сумі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки проєкту держбюджету на 2021 рік передбачено у сумі 1 трлн 328 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив проєкт держбюджету-2021 до ІІ читання та направив до Верховної Ради.