Підготовлений до другого читання бюджет-2021 збігається з оцінками МВФ – Мінфін

Міністерство фінансів з оптимізмом оцінює подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими стратегічними партнерами.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Сьогодні зранку після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проєкту бюджету України на 2021 рік... Основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників у частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту", - зазначив Марченко.

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Він зауважив, що підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проєкт бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду.

"Ми з оптимізмом оцінюємо подальшу співпрацю з МВФ та іншими стратегічними партнерами", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.