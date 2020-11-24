МВФ оцінив податкову політику України

Міжнародний валютний фонд вважає двоякою нинішню податкову політику України, яка хоч і була суттєво модернізована впродовж останніх років, однак потребує правильного вдосконалення за рахунок запровадження ефективних інструментів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, оприлюдненому в понеділок.

«Податкова політика в Україні ведеться відразу по двох напрямах. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи. З іншого, ставляться під сумнів основні положення існуючої системи»,- зауважили у Фонді.

У МВФ відзначають, що в Україні були спрямовані «серйозні зусилля» на модернізацію міжнародних аспектів податку на прибуток, а також наближення до стандартів ОЕСР (Організації економічної співпраці та розвитку). Однак деякі кола в Україні «наполегливо прагнуть скасувати податок на прибуток корпорацій», наголошують у МВФ.

Як пояснюють у Фонді, основна ідея цих пропозицій полягає в тому, щоби ввести податок на виведений капітал. «У попередніх звітах Департамент з фіскальних питань МВФ виступав проти прийняття податку на виведений капітал, бо це призвело би до значних втрат доходу», - зазначається в документі.

Натомість зазначається, що нещодавно в Україні була прийнята прискорена амортизація інвестицій у основний капітал, що є «більш адресним податковим стимулом», який має дати очікувані результати.

Крім того, позитивним для податкової політики називається Програма добровільного розкриття інформації (VDP). Вона має дозволити платникам податків за певну суму врегулювати фінансові й фізичні активи, за які не сплачувались податки на прибуток.

«Це сприятиме збільшенню податкової бази в майбутньому, оскільки доходи, отримані від цих активів, стануть видимими для Державної податкової служби», - зауважили у Фонді.

Аналіз, висновки та рекомендації МВФ були складені за підсумками роботи місії технічної підтримки Фонду для України, яка працювала в липні цього року з офіційним Києвом в режимі відеоконференції.