Програма Stand-by: Шмигаль обговорив виконання «маяків» із представником МВФ
Зустріч відбулася 20 листопада у форматі відеоконференції, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
"Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних «маяків», передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.
«Підтримка Міжнародного валютного фонду — це є маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу», — сказав Шмигаль.
Він висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.
Як повідомлялося, 17 листопада відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.
Зокрема, Зеленський подякував команді МВФ за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило Україні "нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання".
Виконавча рада МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму кредитування Stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного Меморандуму.
Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.
До кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 млн дол. відповідно до чинної програми Stand-by.
Фото: КМУ