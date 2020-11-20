Програма Stand-by: Шмигаль обговорив виконання «маяків» із представником МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером виконання структурних «маяків», передбачених у Меморандумі України та МВФ за програмою Stand-by.

Зустріч відбулася 20 листопада у форматі відеоконференції, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних «маяків», передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.

«Підтримка Міжнародного валютного фонду — це є маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу», — сказав Шмигаль.

Він висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

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Як повідомлялося, 17 листопада відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

Зокрема, Зеленський подякував команді МВФ за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило Україні "нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання".

Виконавча рада МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму кредитування Stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного Меморандуму.

Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.

До кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 млн дол. відповідно до чинної програми Stand-by.

Фото: КМУ