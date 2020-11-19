Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business

Окрім антикризової підтримки, яку уряд надає у час коронакризи, у фокусі уваги залишаються і стратегічні кроки щодо покращення бізнес-клімату в Україні. Цьому має сприяти низка реформ, які вже запущені та будуть продовжені наступного року.

Про це, як повідомляє Урядовий портал, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 листопада на щорічних зборах Європейської бізнес асоціації, де очільник уряду виступив в онлайн-форматі, передає Укрінформ.

Зокрема, коментуючи плани уряду на наступний рік та кроки щодо створення сприятливого бізнес-клімату в Україні, Шмигаль заявив: «Надзвичайно ефективно показала себе мала приватизація. Відкриті аукціони без корупційної складової, які відбуваються зараз, — вигідні й для держави, і для бізнесу».

Також Прем’єр-міністр розповів, що важливою сферою, де активно відбуваються зміни, залишається цифровізація державних послуг, а вже з 2021 року Україна стане повністю paperless у питаннях взаємовідносин із державою.

«Серед наших ключових орієнтирів залишається входження України до ТОП-30 рейтингу Doing Business. Тому ми працюємо по конкретних сферах. Спрощення підключення до енергомереж. Здешевлення кредитних ресурсів. Підтримка експортного потенціалу української продукції на міжнародних ринках. Все це на порядку денному, і ми вже бачимо позитивні зрушення в усіх цих сферах», — наголосив Шмигаль.

Також він міністр подякував інвесторам та бізнесу, який платить податки та створює робочі місця в Україні.

У свою чергу представники Європейської бізнес асоціації відзначили важливість продовження ефективного діалогу між урядом та бізнесом.

Фото: КМУ