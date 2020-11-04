Мінфін запевняє, що бюджет-2021 впорається з коронакризою

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 рік є цілком збалансованим і реальним до виконання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні Міністерства фінансів, яке опубліковане на "Урядовому порталі".

Мінфін закликає народних депутатів підтримати законопроєкт №4000, який 5 листопада буде винесений на голосування парламенту в першому читанні.

"Мінфін закликає Парламент підтримати у першому читанні проект Закону. Це рішення – наша спільна відповідальність за фінансові умови, в яких житиме країна наступного року", - йдеться у зверненні.

"Це не просто фінансовий кошторис, а дорожня карта соціально-економічного розвитку держави на наступний рік. Бюджет-2021 створює основи для проведення необхідних трансформацій, що зроблять нашу країну успішною, а економіку сильною у середньостроковій перспективі", - зауважили в міністерстві.

Зазначається, що завдяки визначенню чітких пріоритетів держбюджету-2021, країна зможе впоратись з коронакризою, буде забезпечено умови для фінансової стабільності та підвищення добробуту громадян.

"У тісній співпраці Мінфіну з народними депутатами та парламентськими комітетами, робоча група Комітету з питань бюджету напрацювала 2 451 пропозиції, що лягли в основу Бюджетних висновків Верховної до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік». Схвалення у Парламенті проекту постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» дозволить учасникам процесу якісно опрацювати зазначені положення, підготувати і вчасно подати до Верховної Ради України проект держбюджету-2021 для ІІ-го читання", - повідомили в Міністерстві фінансів.

Як обіцяють в Мінфіні, всі правки і пропозиції народних депутатів міністерство грунтовно опрацює та намагатиметься врахувати більшість із них, виходячи з пріоритетності видатків та можливостей дохідної частини бюджету.

Насамперед ідеться про фінансування соціально-економічного розвитку територій, соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, науку, культуру, спорт, розвиток інфраструктури, підтримку військової сфери, прокуратури, агросектору, екології, інвестиційних проектів тощо.

«Маємо виходити з наявних можливостей і стану національної економіки. Тому прагнемо, щоб всі видатки були підтверджені реальними доходами. Маємо спільну мету - вийти на фінансовий документ максимальної якості. Тому ми якісно і вчасно доопрацюємо проект бюджету з урахування Бюджетних висновків, після чого подамо документ на ІІ-ге читання», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня проєкт Держбюджету-2021 було подано урядом до Верховної Ради для опрацювання та підготовки до розгляду у першому читанні. Парламент планує розглянути і проголосувати за проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні на пленарному засіданні у четвер, 5 листопада.