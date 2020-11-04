У комітеті ВР оцінюють імовірність ухвалення бюджету-21 у першому читанні як високу

Секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція партії «Голос») вважає, що ймовірність ухвалення проєкту Державного бюджету на 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада, є високою.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Завтра відбудеться перше читання. Я думаю, що з 80-тивідсотковою ймовірністю з першого разу будуть голоси, оскільки, вивчаючи правки, я бачу, що поприймали дуже багато різних правок, скажімо так, «хотєлок» різних груп - і як внутрішніх груп у «Слузі народу», і депутатських груп. Мій прогноз, що голоси будуть», - зазначив Цабаль, нагадавши, що загалом було подано 2,5 тисячі поправок до проєкту закону про держбюжет-2021.

Водночас він уточнив, що процедура розгляду проєкту держбюджету відрізняється від ухвалення інших законопроектів.

«Якщо з першого разу понад 100 бюджетних висновків та доручення уряду набирають 226 голосів, тоді більше нічого не голосується. Якщо цього не відбувається, то регламент такий: ми по кожному з цих висновків маємо йти і кожен окремо голосувати, а також іти по кожній поправці, на якій буде наполягати народний депутат. Але історично цього майже ніколи не відбувається», - сказав секретар бюджетного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і направив його на розгляд Верховної Ради.

Депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет з питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Через це Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня не змогла розглянути питання про ухвалення в першому читанні цей законопроєкт №4000.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.