Комітет ВР «відсіяв» правки майже на 1,5 трильйона - завбільшки в іще один бюджет

За результатами розгляду Бюджетним комітетом законопроєкту про "Державний бюджет України на 2021 рік" пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд грн та здійснити певний перерозподіл видатків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова комітету Юрій Арістов (фракція партії "Слуга народу") у Фейсбуці.

Бюджетний комітет завершив підготовку проєкту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні. За результатами розгляду Бюджетний комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій, положення якої узгоджено з урядом.

Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд грн та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами.

Комітетом пропонується врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на: окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту. Збільшити видатки на забезпечення функціонування дипломатичних установ, на утилізацію твердого ракетного палива, на надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам та реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проєктів.

Комітет пропонує також надати доручення уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для можливого врегулювання відповідних питань, зокрема щодо: підвищення державних соціальних стандартів, насамперед - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави. Збільшити окремі видатки за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, збільшити оплату праці педагогічних працівників та надходження від приватизації державного майна.

Пропозиції народних депутатів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій.

Загалом, створеною в комітеті робочою групою, за участю Мінфіну та Рахункової палати, було опрацьовано 2451 подану пропозицію, значна частина з яких, на жаль, всупереч регламенту, не були збалансовані чи були вочевидь нереалістичні. Для врахування всіх пропозицій необхідно близько 1,5 трильйона гривень, тобто, фактично - ще один бюджет.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Верховна Рада має розглянути у першому читанні проєкт "Державного бюджету на 2021 рік". У вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.