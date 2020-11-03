Надходження до бюджету за жовтень перевиконані на 14,8% - Мінфін

У жовтні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 65,1 млрд грн, розпис виконано на 114,8%, або +8,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби повідомляє Міністерство фінансів.

«Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: податок на додану вартість (+5,8 млрд), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+1,5 млрд), акцизний податок з тютюнових виробів (+1,2 млрд), рентна плата за користування надрами (+0,9 млрд)», - йдеться у повідомленні

Зазначається, що за останні шість місяців поточного року невиконання бюджетного розпису, порівняно з січнем-квітнем, скоротилось на 42,6 млрд грн – до «мінус» 1,6 млрд гривень. У результаті кумулятивний показник виконання за підсумками січня-жовтня покращився до 99,8% (у січні-квітні 2020 року виконання становило 86,1%, або «мінус» 44,2 млрд грн).

Також, за оперативними даними ДКСУ, за січень-жовтень 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 842,7 млрд грн, або 89,9% від розпису звітного періоду. При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень-жовтень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 111,0 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 120,0 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 214,2 млрд гривень.