До бюджету в жовтні надійшли понад 65 мільярдів - Мінфін

За оперативними даними Державної казначейської служби, у жовтні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 65,1 млрд грн, розпис виконано на 114,8%, або +8,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: ПДВ (+5,8 млрд), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+1,5 млрд), акцизний податок з тютюнових виробів (+1,2 млрд), рентна плата за користування надрами (+0,9 млрд).

За останні шість місяців 2020 року невиконання бюджетного розпису, порівняно з січнем-квітнем, скоротилось на 42,6 млрд грн – до «мінус» 1,6 млрд гривень. У результаті кумулятивний показник виконання за підсумками січня-жовтня покращився до 99,8% (у січні-квітні 2020 року виконання становило 86,1%, або «мінус» 44,2 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, у квітні депутати внесли зміни до бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочено на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшено на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).