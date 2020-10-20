Мінфін залучив до бюджету 7,15 мільярда від продажу облігацій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбук.
20 жовтня на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 7155 млн грн.
Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці та 1 рік, а в доларах США - 1 рік.
Від розміщення гривневих 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 3923 млн грн, а від 1-річних – 1737 млн гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 7,3%, в той час як 1-річних – 10,22%.
В свою чергу, від розміщення ОВДП номінованих в іноземній валюті було залучено $52,7 млн. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення ОВДП 13 жовтня залучило до державного бюджету понад 6 млрд грн.