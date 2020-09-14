Мінфін очікує зростання запозичень у 2021 році до загального фонду бюджету на 64 мільярди

У 2021 році передбачається зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у презентації проєкту державного бюджету України на 2021 рік, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з презентацією, у наступному році передбачається зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн, до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн, облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) – 86,4 млрд грн, надходження від приватизації очікуються у розмірі 6 млрд грн та від міжнародних фінансових організацій – 43,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4%, до 64,6% ВВП.