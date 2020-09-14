У бюджеті на 2021 рік передбачається 2,9 мільярда на цифровізацію органів держвлади
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.
"Ми знайшли можливість у бюджеті на наступний рік передбачити 2,9 млрд гривень на цифровізацію та інформатизацію органів державної влади", - сказав Марченко.
Він додав, що кошти будуть направлені на розширення порталу "Дія" та на національну програму з інформатизації та інформатизацію органів державної влади.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.
Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.