У бюджеті на 2021 рік передбачається 2,9 мільярда на цифровізацію органів держвлади

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено 2,9 млрд гривень на цифровізацію та інформатизацію органів державної влади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.

"Ми знайшли можливість у бюджеті на наступний рік передбачити 2,9 млрд гривень на цифровізацію та інформатизацію органів державної влади", - сказав Марченко.

Він додав, що кошти будуть направлені на розширення порталу "Дія" та на національну програму з інформатизації та інформатизацію органів державної влади.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.