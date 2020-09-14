У проєкті держбюджету-2021 передбачена житлова програма для 30 тисяч сімей - Марченко

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачені програми з іпотечного кредитування та придбання житла у фінансовий лізинг, за якими зможуть придбати житло 30 тис. сімей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.

"Парламентом було ухвалене рішення, яке дозволяє нам створити інституцію, що здійснюватиме іпотечне кредитування та купівлю житла у фінансовий лізинг. Передбачається, що у наступному році більше 30 тисяч сімей зможуть отримати житло за цією програмою", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.