Кабмін опублікував основні показники проєкту бюджету-2021

Кабінет Міністрів опублікував основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція на рівні 7,3%.

Як передає Укрінформ, дані оприлюднені на Урядовому порталі.

"Основні показники проєкту Державного бюджету на 2021 рік: ВВП – 4,5 трлн грн; зростання ВВП очікується на рівні 4,6%; доходи плануються на рівні – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки плануються на рівні – 1350 млрд грн; середньомісячна зарплата – 13,6 тис грн; споживча інфляція – 7,3%; державний борг до ВВП – 64,6%", - йдеться у повідомленні.

Видатки на безпеку та оборону становитимуть 267 млрд грн (+21 млрд до плану зі змінами на 2020 рік), зокрема на зарплати військовим та правоохоронцям – 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Заплановані видатки на освіту – 174 млрд грн (+34 млрд до плану 2020 року), зокрема на доплати зарплат вчителям +21,2 млрд грн (це збільшення зарплат на 30%).

Видатки на медицину планують у розмірі 156 млрд грн (+27,5 млрд грн). Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, а на програму медичних гарантій планується 123,4 млрд. На боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд (з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію).

Уряд пропонує передбачити видатки на соціальний захист населення у сумі 24 млрд грн (+7,5 млрд до плану 2020 року), зокрема видатки для пенсійного фонду 204 млрд грн.

На програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) пропонують виділити 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Мінімальну зарплату пропонують збільшити до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року, а з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).

На програми підтримки малого та середнього бізнесу планують виділити 12 млрд грн: на реалізацію програми портфельних гарантій - 10 млрд грн; на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.

Фінансову підтримка регіонів (ДФРР) пропонують встановити на рівні 9,4 млрд грн (+4,5 млрд до плану 2020 року); видатки на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд до плану 2020 року); видатки на спорт – 7,4 млрд грн (збільшено у 2,7 раза до плану 2020 року); на підтримку вугільної галузі – 4,5 млрд грн; на підтримку аграріїв – 4,2 млрд грн; на цифровізацію галузей економіки – 2,9 млрд грн. На закупівлю 100 пасажирських вагонів для залізниці – 3,3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт дербюджету на 2021 рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.