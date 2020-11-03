Рада сформувала порядок денний — загалом 38 законопроєктів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№3050а-7).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримав 241 народний депутат.

Постанова передбачає включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання 38 законопроєктів, серед яких урядові і депутатські законодавчі ініціативи.

Серед них – проєкти законів №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України"; №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", №3040а "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень"; №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"; №4142 "Про систему громадського здоров’я"; №4157 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки".

Також постановою у порядок денний сесії були внесені законопроєкти №3010а "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб" та №4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

Пленарне засідання ВР України / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ