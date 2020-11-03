Рада планує розглянути проєкт бюджету-2021 у четвер

Верховна Рада у четвер, 5 листопада 2020 року, планує розглянути в першому читанні проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбук.

«5 листопада проєкт Держбюджет 2021 має пройти перше читання у Верховній Раді», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і направив його на розгляд Верховної Ради.

Депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет з питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня не змогла розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» тому що комітет із технічних причин ще не ухвалив рішення.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.