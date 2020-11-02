Рада планує взятися за бюджет-2021 у четвер

Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2021 рік" у четвер, 5 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради 2 листопада.

"На цьому тижні, наскільки я розумію на четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я думаю, що сьогодні буде комітет і голова комітету зможе про це доповісти. Тому Комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", висновки Рахункової палати і підготувати проєкт постанови Верховної Ради України щодо висновків та пропозицій до проєкту закону", - зазначив спікер парламенту.

Дмитро Разумков висловив упевненість, що бюджетний комітет, усі депутатські фракції та групи у парламенті та кожен народний депутат відповідально поставляться до цього під час прийняття рішення.

З-поміж інших важливих законопроєктів, які цього тижня планує розглянути Верховна Рада, Голова ВР також назвав законопроєкт № 3711 щодо реформи судів, так званий законопроєкт про інвестнянь, а також питання антикорупціцної стратегії та законопроєкт № 4131, пов'язаний з парламентським контролем.

"На цьому тижні, я впевнений, нам треба розглянути ще питання щодо постанови, яка переносить парламентські слухання. Станом на сьогодні в нас є вісім запланованих парламентських слухань, але, на жаль, знову завдяки коронавірсуній хворобі ми не зможемо їх провести вчасно. Тому буде пропонуватися рішення щодо того, щоб перенести парламентські слухання до того часу, коли це буде можливо, і Верховна Рада прийме окремо відповідне рішення", - зауважив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, депутати подали до проєкту Держбюджету-2021 кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет із питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений у цілому як закон.