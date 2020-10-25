Рада не має наміру змінювати графік роботи після 3 листопада
Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.
«Якщо не трапиться чого екстраординарного, то Верховна Рада збереться 2 числа (листопада – ред.), бо 2 числа в нас – погоджувальна рада, а з третього – в нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні, якщо все буде добре, ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021-й рік. Ми будемо працювати. Дійсно бачимо непросту епідеміологічну ситуацію в державі. Можливо, вона також повпливає на роботу Верховної Ради, але поки що не плануємо змінювати режим роботи. Будемо дивитися, будемо виходити з тієї ситуації, яка буде на 2-3 листопада, тому що, все ж таки, маємо ще тиждень попереду,» – зазначив політик.
Водночас він нагадав, що 20 жовтня Рада не розглядала проєкту Держбюджету-2021, тому що перед цим Комітет з питань бюджету не зміг зібратися задля фіналізації поправок до відповідного законопроєкту.
«Депутати можуть ознайомлюватися з матеріали, якщо дозволяє стан здоров’я, навіть на лікарняному і навіть вдома. А комітету необхідно було провести засідання. Я чув, що є зміни до закону про те, що засідання комітетів можуть відбувати в онлайн-режимі. Але давайте будемо реалістами: коли йдеться про бюджет, коли мова йде про правки, пов’язані фактично з головним кошторисом на наступний рік, то проводити це в режимі онлайн, м’яко кажучи, не зовсім доречно і, на мій погляд, нереалістично,» – уточнив Разумков.
Він додав, що понад 60 народних депутатів хворіють або вже перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. При цьому він висловив переконання, що ухвалене парламентом рішення 30 вересня щодо скасування кількох засідань було виправданим, адже «це суттєво покращило ситуацію щодо захворюваності у Верховній Раді: зменшилась кількість народних депутатів і працівників апарату, які хворіють».
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планувала під час пленарного засідання 20 жовтня розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Однак його розгляд не відбувся у зв'язку з тим, що Комітет ВР з питань бюджету не фіналізував поданих депутатами поправок, на основі сформовано таблицю з 2,5 тисяч.
Голова профільного комітету Юрій Арістов (фракція партії «Слуга народу») пояснив, що 16 жовтня засідання комітету, де мали бути затверджені висновки для розгляду законопроєкту у першому читанні, не відбулося через відсутність кворуму, спричинену захворюванням його членів на COVID-19. Водночас він уточнив, що комітет планує провести відповідне засідання упродовж 19-23 жовтня. Проте у визначений період комітет також не провів засідання.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.
30 вересня Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.