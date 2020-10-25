Рада не має наміру змінювати графік роботи після 3 листопада

Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі та не має наміру надалі змінювати графік роботи.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

«Якщо не трапиться чого екстраординарного, то Верховна Рада збереться 2 числа (листопада – ред.), бо 2 числа в нас – погоджувальна рада, а з третього – в нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні, якщо все буде добре, ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021-й рік. Ми будемо працювати. Дійсно бачимо непросту епідеміологічну ситуацію в державі. Можливо, вона також повпливає на роботу Верховної Ради, але поки що не плануємо змінювати режим роботи. Будемо дивитися, будемо виходити з тієї ситуації, яка буде на 2-3 листопада, тому що, все ж таки, маємо ще тиждень попереду,» – зазначив політик.

Водночас він нагадав, що 20 жовтня Рада не розглядала проєкту Держбюджету-2021, тому що перед цим Комітет з питань бюджету не зміг зібратися задля фіналізації поправок до відповідного законопроєкту.

«Депутати можуть ознайомлюватися з матеріали, якщо дозволяє стан здоров’я, навіть на лікарняному і навіть вдома. А комітету необхідно було провести засідання. Я чув, що є зміни до закону про те, що засідання комітетів можуть відбувати в онлайн-режимі. Але давайте будемо реалістами: коли йдеться про бюджет, коли мова йде про правки, пов’язані фактично з головним кошторисом на наступний рік, то проводити це в режимі онлайн, м’яко кажучи, не зовсім доречно і, на мій погляд, нереалістично,» – уточнив Разумков.

Він додав, що понад 60 народних депутатів хворіють або вже перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. При цьому він висловив переконання, що ухвалене парламентом рішення 30 вересня щодо скасування кількох засідань було виправданим, адже «це суттєво покращило ситуацію щодо захворюваності у Верховній Раді: зменшилась кількість народних депутатів і працівників апарату, які хворіють».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планувала під час пленарного засідання 20 жовтня розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Однак його розгляд не відбувся у зв'язку з тим, що Комітет ВР з питань бюджету не фіналізував поданих депутатами поправок, на основі сформовано таблицю з 2,5 тисяч.

Голова профільного комітету Юрій Арістов (фракція партії «Слуга народу») пояснив, що 16 жовтня засідання комітету, де мали бути затверджені висновки для розгляду законопроєкту у першому читанні, не відбулося через відсутність кворуму, спричинену захворюванням його членів на COVID-19. Водночас він уточнив, що комітет планує провести відповідне засідання упродовж 19-23 жовтня. Проте у визначений період комітет також не провів засідання.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.

30 вересня Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.