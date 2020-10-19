Рада не зможе розглянути бюджет-2021 у вівторок - Разумков

Верховна Рада не зможе розглянути в першому читанні проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" на засіданні у вівторок, 20 жовтня, і зможе повернутися до цього питання лише з 3 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні погоджувальної ради 19 жовтня повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"У п'ятницю не відбулося засідання комітету (з питань бюджету - ред.) з технічних причин. І, згідно з чинним законодавством, документ (проєкт державного бюджету на 2021 рік - ред.), який ми мали розглядати завтра, не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути, тому що і народні депутати з ним ще не ознайомилися, і комітет ще не ухвалив відповідне рішення", - поінформував Разумков.

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Спікер висловив упевненість, що "найближчим часом він буде підготовлений", і після місцевих виборів парламент, згідно з графіком роботи, з 3 листопада, зможе розглянути проєкту бюджету.

Разумков додав, що така ситуація склалася через розповсюдження коронавірусної хвороби, яка зачепила і Верховну Раду. За словами спікера, станом на сьогодні хворіє або перехворіли у ВР 60 народних депутатів, а деякі перебувають на самоізоляції, тому що мали контакт як із виборцями, так і з колегами, які захворіли.

Голова ВР звернувся до профільного та інших комітетів ВР, а також до уряду з проханням оперативно доопрацювати проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" для того, щоб парламент ухвалив його вчасно.

"Не дивлячись на те, що ми 20-го (жовтня - ред.) не зможемо розглянути, але щоб ми скоротили строки при підготовці його і ухваленні, щоб ми в новий рік увійшли з нормальним бюджетом, наскільки це можливо, в достатньо непростих умовах, в яких ми зараз знаходимося. І щоб у нас не було того явища, яке в народі називають "бюджетна ніч", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня планувала розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет з питань бюджету у п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.